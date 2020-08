No Straight Roads - recensione (Di martedì 25 agosto 2020) Se avete amato Jet Set Radio ma ancora di più il sottovalutatissimo Brütal Legend e la musica rock scorre nelle vostre vene al posto del sangue, forse avete trovato il gioco che fa per voi. No Straight Roads è il titolo d'esordio del team Metronomik, un gioco fatto di musica, colore, ritmo e una lieve vena polemica nei confronti dei sempre più numerosi e invasivi Talent Show.Ne è protagonista la band rock dei Bunk Bed Junction, composta dalla frizzante e irriverente chitarrista MayDay e dal metodico e rilassato batterista Zuke. Dopo essere stati ingiustamente estromessi dalla trasmissione Light Up, il dinamico duo decide di sfidare apertamente Tatiana, una sorta di Mara Maionchi poligonale che guarda caso è anche direttrice del programma e CEO della multinazionale NSR. La sua volontà è legge e nulla ... Leggi su eurogamer

