Napoli Femminile, arrivano gli “open day” per le giovani aspiranti calciatrici (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli Femminile è pronto a lanciare tutta la sua attività giovanile, che quest’anno inizierà con una serie di “Open Day”, in programma durante la seconda e la terza settimana di settembre, per realizzare il desiderio di tantissime bambine di cimentarsi nel calcio. Etica e moralità sono al centro del programma del vivaio azzurro, presieduto da Alessandro Maiello. Di conseguenza, verranno sì allestite le squadre di ogni singola categoria (dalla Primavera ai “primi calci”) ma ci sarà spazio comunque per tutte coloro che – dopo aver partecipato agli Open Day – intenderanno proseguire l’attività. “Vogliamo creare un settore giovanile di qualità – spiega Maiello – ma ... Leggi su anteprima24

