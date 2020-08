Migranti, Santanchè zittisce Lerner: «È invasione. Gad dovrebbe uscire dal suo salotto o tacere» (Di martedì 25 agosto 2020) Musumeci sulla vexata quaestio Migranti? La Santanchè zittisce Lerner e tutti gli alfieri del politically correct: a partire dal giornalista. Proprio così: Daniela Santanchè replica a Gad Lerner. e lo scontro è al fulmicotone. Come noto, nelle ultime ore la pletora di buonisti radical chic, che dai loro presidi dem “protetti” da invasioni e assembramenti di massa, discettano su immigrazione e accoglienza, hanno inveito contro decisioni e dichiarazioni del governatore della Sicilia Musumeci, alle prese con una situazione al collasso. E non da ieri…Tra i tanti si è distinto il solito Gad Lerner che, non volendosi sottrarre al confronto-scontro, in un velenoso tweet sulla chiusura dei centri di accoglienza siciliani, ha sentenziato: «Una volta, se ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Migranti, Santanchè zittisce Lerner: «È invasione. Gad dovrebbe uscire dal suo salotto o tacere» - RANRoberto : Come dice Salvini il contagio lo portano i migranti e non gli innocenti discotecari no mask Come dice Garnero (San… - GiorgioAntonel1 : RT @stax7580: Quei geni e virologhi di #Briatore, #santanche e #Salvini , nulla da dire ? sono stati i #migranti vero ? - Kedvesem2 : RT @eflatmajor73: La Santanchè ha già twittato indinniata per i migranti che hanno causato il focolaio al Billionaire in Sardegna? - DaniezSan : @GuidoCrosetto @stanzaselvaggia Gli dirà che il virus si è indebolito e lo rimanderà dove c'è la Santanchè che lo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Santanchè Daniela Santanchè massacra Gad Lerner: "Musumeci fascista? Ma esca dal suo salotto o taccia" Liberoquotidiano.it