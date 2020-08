Meteo weekend: arriva il MALTEMPO, l’estate subirà un colpo durissimo (Di martedì 25 agosto 2020) La svolta Meteo di fine agosto sembra confermata. Una perturbazione venerdì punterà l’Italia, con generale peggioramento a partire dalle zone alpine. Il fronte perturbato sarà associato ad una profonda depressione nord-atlantica, da cui si diramerà una saccatura protesa verso la Penisola Iberica. Tutto il sistema perturbato sembra destinato a progredire lentamente verso est nel corso del weekend, estendendo così la propria influenza sempre maggiore sul Mediterraneo Centrale e sull’Italia. Andrebbe così in scena l’annunciata rottura dell’estate, almeno su parte dell’Italia. A differenza degli ultimi passaggi frontali, questa perturbazione sembra in grado di affondare verso l’Italia, coinvolgendo buona parte del territorio, almeno per quanto concerne le regioni ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Meteo WEEKEND: ROTTURA DELL'ESTATE, con rischio MALTEMPO su diverse regioni, la tendenza - infoitinterno : Meteo: WEEKEND, ESTATE in FRANTUMI! Tra SABATO e DOMENICA forti TEMPORALI con NUBIFRAGI e GRANDINE. Ecco DOVE - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Tendenza weekend: in arrivo prima rottura dell'estate -… - Affaritaliani : Caldo fino a giovedì, nel weekend arriva il maltempo - Vivodisogniebas : RT @la_meteo_it: #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo prossimi giorni: metà settimana soleggiata, ma nel weekend possibile mal… -