Messi Barcellona, mistero sulla clausola: la doppia versione (Di martedì 25 agosto 2020) Messi Barcellona: la Pulce chiede la risoluzione del contratto, il club blaugrana sostiene ormai scaduto l’accordo per liberarsi a zero Emergono nuovi retroscena sulla separazione tra Lionel Messi e il Barcellona. La Pulce ha chiesto al club blaugrana di liberarsi a parametro zero come da accordi, che prevedono l’interruzione del contratto entro il 2021 grazie a una speciale clausola. Come riportato dal quotidiano Sport, il club blaugrana non è dello stesso avviso e sostiene che tale possibilità sia scaduta lo scorso 10 giugno. La diatriba è ora in mano agli avvocati di Messi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - LLPI4_ : RT @marifcinter: Il Barcellona conferma di aver ricevuto una richiesta da parte di Messi di esercitare la clausola per la rescissione unila… - iuiu87 : RT @StefanoFioriU2: Il #ManCity, umanamente dispiaciuto (anche se incolpevole) della simpatica burla David Silva, acquista #Messi dal #Barc… -