Lichtsteiner: «Pirlo riuscirà a gestire il gruppo. Mi ricorda Zidane» (Di martedì 25 agosto 2020) Stephan Lichtsteiner, ex calciatore della Juventus, ha commentato la scelta dei bianconeri di affidare la panchina ad Andrea Pirlo Stephan Lichtsteiner, ex calciatore della Juventus, ha commentato la scelta dei bianconeri di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Ecco le dichiarazioni dell’ex laterale svizzero ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «La notizia mi ha sorpreso, ma solo per un paio di secondi. È un’ottima scelta, Andrea ha enorme credibilità. Riuscirà a gestire il gruppo: è calmo, simpatico, conosce l’ambiente. Mi ricorda Zidane, certo non Conte o Simeone». AMBIENTE – «Alla Juve vinci lo scudetto e magari c’è chi dice che hai fallito. Quasi quasi per il ... Leggi su calcionews24

