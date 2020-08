Inter, Bastoni ospite di Bocelli: concerto privato per il difensore (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) La strana coppia. Alessandro Bastoni e Andrea Bocelli, il primo difensore dell’Inter in ascesa, l’altro popolarissimo cantante e noto tifoso nerazzurro. Un pomeriggio in barca insieme, alla presenza di tanti altri amici, incluso Matteo, il figlio del tenore. E per il centrale anche l’onore di un concerto privato di Bocelli che al pianoforte ha intonato il successo “Vivo per lei”. La reazione di Bastoni è affidata ad una storia instragram con la didascalia: “Un onore“. Leggi su sportface

Inter : ?? | MESSAGGIO #InterFans, è il turno di Alessandro #Bastoni! ?? #InterShakhtar #UEL #FORZAINTER ???????? - Inter : ?? | ARRIVO ???? Nicolò #Barella ?????????????? Ashley #Young ???? Stefan #DeVrij ???? Alessandro #Bastoni #SivigliaInter ????… - Inter : ?? | OCCASIONE 82' - Vicinissimi al pareggio! Palla dentro di Bastoni, prima #Moses e poi #Sanchez non riescono a c… - fulvio00437713 : @passione_inter Bastoni bianco ci sta - passione_inter : VIDEO - Bastoni-Bocelli, la strana coppia. Cosa ci fanno insieme? - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bastoni Inter, Bastoni si gode la voce di Andrea Bocelli Corriere dello Sport.it Skriniar, stella cadente dell'Inter: perché non è più incedibile

All’arrivo di Antonio Conte all’Inter, la dirigenza nerazzurra si era dovuta impegnare non poco per respingere le attenzioni delle big d’Europa verso il difensore slovacco. Faceva gola a tanti, con gi ...

Faccia a faccia Inter-Conte: se arriva Allegri come cambierebbero strategie e gioco

Oggi, martedì 25 agosto, l'Inter deciderà il proprio futuro. Con o senza Antonio Conte, il progetto Suning procederà perché l'investimento fatto è importante, più dei singoli che stiano in panchina o ...

All’arrivo di Antonio Conte all’Inter, la dirigenza nerazzurra si era dovuta impegnare non poco per respingere le attenzioni delle big d’Europa verso il difensore slovacco. Faceva gola a tanti, con gi ...Oggi, martedì 25 agosto, l'Inter deciderà il proprio futuro. Con o senza Antonio Conte, il progetto Suning procederà perché l'investimento fatto è importante, più dei singoli che stiano in panchina o ...