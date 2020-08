Immobiliare USA, prezzi case in moderato recupero a giugno (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Modesto aumento per l’Immobiliare statunitense a giugno. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dello 0,9% a livello mensile rispetto al -0,2% del mese precedente (rivisto da un preliminare -0,3%). Su base annua l’indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 5,7% rispetto al +4,9% del mese precedente. Diversa indicazione arriva dall’indice S&P case-Shiller, che misura l’andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 3,5% rispetto al +3,6% del mese precedente ... Leggi su quifinanza

