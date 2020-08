Il futuro dei borghi ha bisogno di più prosa e meno poesia (Di martedì 25 agosto 2020) Le aree interne, i paesi, i borghi abbandonati. Sono anni che i dibattiti estivi si snodano attorno a questi temi, declinati nelle diverse sfaccettature, qualcuno ha pensato di costruirci festival e narrazioni di varia natura.Con l’esplosione della pandemia, dalla quale non ne siamo ancora fuori, ecco perché bisogna osservare quelle poche regole ma fondamentali per il contenimento del contagio, la discussione sulle aree interne si è fatta ancora più intensa, per alcuni versi davvero interessante, perché legata alla possibilità di realizzare lì le condizioni ideali per i ritorni di chi, potendo lavorare in remoto, sceglie di abbandonare le città e fare ritorno alle proprie radici.C’è anche chi, in misura più piccola, sta scegliendo le aree interne come nuova residenza: un fenomeno ... Leggi su huffingtonpost

