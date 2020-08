Gazzetta: Ronaldinho torna in libertà dopo 5 mesi (Di martedì 25 agosto 2020) Il giudice paraguaiano Gustavo Amarilla ha deciso di rimettere in libertà Ronaldinho, dopo 5 mesi di detenzione a causa di una sospetta falsificazione di documenti. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarà libero anche Roberto de Assis Moreira, fratello dell’ex calciatore. L’incubo, cominciato lo scorso 5 marzo, che ha visto i due brasiliani detenuti in carcere e confinati in un albergo di Asuncion, sembra finalmente giunto al termine. L'articolo Gazzetta: Ronaldinho torna in libertà dopo 5 mesi ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ronaldinho può tirare un sospiro di sollievo: l'incubo di cui è protagonista dal 6 marzo scorso sembra volgere al termine. Dopo oltre 5 mesi di detenzione per un sospetto caso di falsificazione di doc ...

(ANSA-AFP) - ROMA, 24 AGO - L'ex giocatore brasiliano Ronaldinho, detenuto in Paraguay da più di cinque mesi con l'accusa di essere entrato nel paese con documenti falsi, è stato rilasciato oggi. Lo h ...

