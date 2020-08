Eto’o saluta Messi: “Sei unico” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non solo Carles Puyol, anche Samuel Eto’o, saluta Messi dopo che l’argentino ha comunicato al club del suo addio. L’ex stella del Barcellona ha commentato così: “Sei unico”. View this post on Instagram Eres unico. @leoMessi adrénaline A post shared by Samuel Eto'o (@setoo9) on Aug 25, 2020 at 1:58pm PDT Foto: instagram Eto’o L'articolo Eto’o saluta Messi: “Sei unico” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

