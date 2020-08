Diritti tv, slittano a venerdì le offerte. Favorita la cordata Cvc (che piace a Dal Pino) (Di martedì 25 agosto 2020) Slitta a venerdì il termine ultimo per le offerte dei fondi di investimento per una minoranza della media company dove dovrebbero confluire i Diritti tv della Serie A. E l’assemblea di Lega si svolgerà il 9 settembre e non il 2. Il Sole 24 Ore ribadisce che il consorzio composto dai private equity Cvc, Advent e Fsi è favorito rispetto a Bain Capital. Secondo indiscrezioni, Cvc, Advent e Fsi valorizzerebbero l’intera media company della Lega circa 15 miliardi. Cvc avrebbe il 50% e Advent-Fsi l’altro 50%. È l’opzione che piace di più al presidente della Lega Dal Pino. Cvc ha investito sul 6 Nazioni di rugby, sul MotoGp e sulla Formula 1. Spiega Il Sole 24 Ore che in Lega “saranno necessari i tre quarti dell’assemblea per votare a favore di una ... Leggi su ilnapolista

