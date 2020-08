De Laurentiis: “Polemiche maglia? Se uno non si lamenta non può essere tifoso del Napoli” (Di martedì 25 agosto 2020) Il presidente De Laurentiis ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro: “I tifosi stiano vicini alla squadra. Osimhen l’ho pagato 70 milioni”. “E’ assurdo che ci vogliano far giocare ancora ogni tre giorni. Vedrete quanti menischi salteranno”. Sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del primo allenamento a Castel … Leggi su 2anews

