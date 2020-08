Coronavirus: chiuso il ristorante di Briatore a Montecarlo (Di martedì 25 agosto 2020) Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Flavio Briatore, è stato chiuso per rischio contagi da Covid 19. Un membro esterno del personale e uno interno sono risultati positivi al Coronavirus e per evitare un nuovo caso Billionaire, la società che gestisce il locale ha preferito abbassare la saracinesca. "Briatore in condizioni stabili e buone"Intanto, una nota ufficiale diramata nel tardo pomeriggio dallo staff di Briatore ha fatto il punto sulle condizioni di salute dell’imprenditore. "Le condizioni di Flavio Briatore - si legge nel bollettino medico - sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e ... Leggi su blogo

LaStampa : «La decisione è stata presa dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi», comuni… - repubblica : Coronavirus, a Ostia chiuso stabilimento: 'A festa di Ferragosto otto ragazzi positivi' - Corriere : Coronavirus, focolaio al Billionaire: chiuso il locale, dipendenti in quarantena - ilcontemax7 : RT @segnanti: Italia, agosto 2020. Dopo la scoperta di 53 migranti positivi al COVIDDI, viene chiuso l'ennesimo centro di accoglienza. #fo… - Franco88386632 : RT @collettiva_news: Il rapporto fa paura. Un positivo ogni tre lavoratori. In tutto 182 operai contagiati su 560 tamponi eseguiti. Il foco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chiuso Federico Fashion Style positivo al coronavirus: chiuso salone di Anzio, tamponi ai dipendenti Fanpage.it Covid 19: la Germania “chiude” alla Costa Azzurra

Forte incremento del tasso d’infezione nella Regione PACA e nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Le misure adottate in previsione dell’apertura delle scuole Le regioni francesi dell’Ile de France e ...

Palermo, niente "acchianata" per Santa Rosalia quest'anno: la messa sarà sui social

Il pellegrinaggio a Monte Pellegrino quest'anno rimane solo un ricordo, a causa delle restrizioni date dall'emergenza Covid-19. Non ci sarà nessun momento aggregativo nella giornata del 4 settembre e ...

Forte incremento del tasso d’infezione nella Regione PACA e nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Le misure adottate in previsione dell’apertura delle scuole Le regioni francesi dell’Ile de France e ...Il pellegrinaggio a Monte Pellegrino quest'anno rimane solo un ricordo, a causa delle restrizioni date dall'emergenza Covid-19. Non ci sarà nessun momento aggregativo nella giornata del 4 settembre e ...