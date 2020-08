Andrea Delogu: "In Rai nessuno mi obbliga a coprirmi i tatuaggi" (Di martedì 25 agosto 2020) Andrea Delogu si copre i tatuaggi perché obbligata dalla Rai? Macché: fantascienza! Eppure qualcuno deve averlo pensato, dato che l'attuale conduttrice de La Vita in Diretta Estate ci ha tenuto a fare un post su Instagram per mettere i puntini sulle "i". "Ragazzi una volta per tutte: in Rai non mi obbliga nessuno a coprirmi il tatuaggio, avete un'idea strana su quest'azienda. Ma nella vita in generale non mi hanno mai chiesto di farlo. Decido di coprirmelo perché lo sto rimuovendo con il laser e quel che ne rimane son macchie di colori che preferisco non vedere e soprattutto non stanno bene con nessun abito. Nemmeno con un abito a pois colorati, fidessss! Ora non venite a dirmi che anche voi non avete fatto una cazzata così ... Leggi su blogo

toysblogit : Andrea Delogu: 'In Rai nessuno mi obbliga a coprirmi i tatuaggi' - SerieTvserie : Andrea Delogu: 'In Rai nessuno mi obbliga a coprirmi i tatuaggi' - tvblogit : Andrea Delogu: 'In Rai nessuno mi obbliga a coprirmi i tatuaggi' - zazoomblog : Andrea Delogu preoccupata “Stai bene”: è successo in diretta - #Andrea #Delogu #preoccupata #“Stai - giovannifino : L'altro giorno guardavo #LaVitaInDirettaEstate e la matura conduttrice vestita con chemisier a fiori, capello coton… -