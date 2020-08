2018VP1, l’asteroide che potrebbe colpire la Terra a novembre (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo i dati della NASA, un asteroide calcolato per dirigersi verso la Terra nel corso di quest’anno ha una probabilità dello 0,41% di colpire il pianeta. Si prevede che si dirigerà verso di noi a novembre, per coincidenza, più o meno nello stesso periodo delle elezioni negli Stati Uniti. Ai problemi che il Paese sta … L'articolo 2018VP1, l’asteroide che potrebbe colpire la Terra a novembre Curiosauro. Leggi su curiosauro

zazoomblog : 2018VP1 l’asteroide che potrebbe colpire la Terra a novembre - #2018VP1 #l’asteroide #potrebbe - Z3r0Rules : RT @ftuozzolo: È il momento di tifare per l’asteroide 2018VP1. - PonytaEle : RT @ftuozzolo: È il momento di tifare per l’asteroide 2018VP1. - ftuozzolo : È il momento di tifare per l’asteroide 2018VP1. - AstrospaceI : 2018VP1, è l'asteroide di cui si sente parlare molto in questi giorni? Perchè se ne parla proprio ora, a più di due… -

Ultime Notizie dalla rete : 2018VP1 l’asteroide