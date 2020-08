Tabellone Masters 1000 Cincinnati 2020: Djokovic numero uno, c’è Berrettini (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Tabellone principale e gli accoppiamenti del Masters 1000 di Cincinnati 2020, in programma dal 20 al 28 agosto. Novak Djokovic è il numero uno del seeding, non ci sono invece Rafael Nadal e Roger Federer. Tra gli azzurri presenti stanziano nel main draw Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, oltre a quelli al via nelle qualificazioni. Si gioca nella ‘bolla’ di New York dove a fine agosto partiranno gli Us Open. Di seguito gli accoppiamenti aggiornati giorno per giorno. IL Tabellone FEMMINILE Ecco il Tabellone: SECONDO TURNO (1) Djokovic vs Berankis (WC) Sandgren vs (15) Auger-Aliassime (12) Shapovalov vs Struff (7) Goffin b. Coric 7-6(6) 6-4 (3) Medvedev b. Giron 6-4 6-4 Bedene ... Leggi su sportface

