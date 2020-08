Suicidio ristoratore. Meloni: "Nessuno deve essere più lasciato solo" (Di lunedì 24 agosto 2020) "A Firenze un ristoratore , oppresso dalle tante spese e dalle poche entrate, ha deciso di togliersi la vita. Una storia che lascia impietriti, e che racconta il dramma di centinaia di migliaia di ... Leggi su lanazione

annarigel : RT @icebergfinanza: Firenze, ristoratore del centro in crisi per Covid si toglie la vita nel suo locale ... serve una profonda riflessione… - zazoomblog : Suicidio ristoratore Alberti Lega Restiamo vicini alla famiglia - #Suicidio #ristoratore #Alberti - MoscardiniNello : RT @icebergfinanza: Firenze, ristoratore del centro in crisi per Covid si toglie la vita nel suo locale ... serve una profonda riflessione… - ofrakia : RT @icebergfinanza: Firenze, ristoratore del centro in crisi per Covid si toglie la vita nel suo locale ... serve una profonda riflessione… - SimonaR90298545 : RT @icebergfinanza: Firenze, ristoratore del centro in crisi per Covid si toglie la vita nel suo locale ... serve una profonda riflessione… -