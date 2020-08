Serie A: si riparte con l’incognita Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) La Juventus di Andrea Pirlo, il Napoli di Rino Gattuso. E, forse, l’Inter senza Antonio Conte ma con Massimiliano Allegri, poi la Roma di Dan Friedkin, il Milan per ora senza Ibra. Il 2 agosto si è chiuso il campionato targato Covid-19, la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg è ancora negli occhi degli appassionati (che avranno notato la differenza di ritmo e gioco con il calcio italiano) ma le big di Serie A sono già ripartite. … Continua L'articolo Serie A: si riparte con l’incognita Covid-19 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

FraaVitale : “Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza, senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire” Finalmente… - repubblica : Riparte il Napoli di Gattuso, sold out per i mille posti agli allenamenti. E' subito Osimhen [di MARCO AZZI] [aggio… - mittdolcino : Ma no, che dice Masala, va tutto bene, riparte anche il campionato di Serie A, vedete voi... - tuttosport : Da #CristianoRonaldo a #Bonucci e #Kulusevski: '#Juve, si riparte!' ?? - sportli26181512 : La #Fiorentina è ripartita. E domani nuovi test dopo la positività di Pulgar: La #Fiorentina è ripartita. E domani… -