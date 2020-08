Raduno Milan 2020: colloquio tra Pioli, Maldini e Massara (Di lunedì 24 agosto 2020)  Inizia oggi il Raduno del Milan a 2020: a Milanello si è svolto anche il colloquio tra Pioli, Maldini e Massara (Dal nostro inviato a Milanello) – È iniziata oggi la stagione 2020/2021 per il Milan. A Milanello la squadra si è ritrovata per svolgere test e tamponi in vista della ripresa degli allenamenti. Al Raduno 2020 presente, ovviamente, anche il tecnico Pioli, oltre che i dirigenti Maldini e Massara. I tre hanno avuto un breve colloquio. Da sottolineare, inoltre, l’abbraccio tra Maldini e Theo Hernandez, a dimostrazione che ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - capuanogio : Domani #Ibrahimovic non sarà al raduno del #Milan perché manca ancora l’intesa definiva sul rinnovo di contratto.… - AntoVitiello : Domani #Ibrahimovic non sarà a Milanello per il raduno della squadra. Serve ancora un po di tempo per trovare l'int… - fra_macri : Cambiare tutto per non cambiare nulla.. #senonescenessunononentranessuno #siamoapostocosi #milan #calciomercato… - fisco24_info : Milan: scatta il raduno senza Ibra e i tifosi: Tamponi ai giocatori, domani primo allenamento -