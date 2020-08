Pensioni settembre, cambio data pagamento: dal 26 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) In tutta Italia da dopodomani, 26 agosto, il via al pagamento anticipato delle Pensioni di settembre. Non dal 25 come inizialmente previsto dall’ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ma dal 26 agosto, secondo quanto comunica Poste Italiane in una nota. Come nei mesi scorsi, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, infatti, si procederà al pagamento scaglionato in base alla lettera iniziale del cognome. Per chi ha accredito automatico della pensione su Conto Banco Posta, Libretto di risparmio postale e PostePay Evolution l’accredito delle somme spettanti avverrà il 26 agosto. Per chi ha accredito presso istituto bancario, invece, l’accredito non avverrà in modo ... Leggi su pensioniefisco

carlosibilia : Con il #decretoagosto le pensioni di invalidità civile al 100% aumentano fino a 651,51 euro mensili. L'incremento s… - GazzettaSalerno : Pensioni, pagamento settembre anticipato a mercoledì 26. - fontanabuona : Poste: nel levante pensioni di settembre in pagamento dal 26 - lucainge_tweet : Poste: nel levante pensioni di settembre in pagamento dal 26 - tigullio_tweet : Poste: nel levante pensioni di settembre in pagamento dal 26 -