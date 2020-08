NBA, Belinelli esalta Doncic: “Questo è un vero fenomeno. Mvp” (Di lunedì 24 agosto 2020) Luka Doncic continua a strabiliare. Nel match contro i Los Angeles Clippers il 21enne sloveno ha firmato 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist trascinando i suoi Dallas Mavericks al successo per 135-133, dopo un tempo supplementare. Prova straordinaria del giovane cestista che ha colpito non solo gli appassionati ma anche i colleghi. Fra questi anche l’azzurro Marco Belinelli, che su Twitter ha scritto: “Questo è un vero fenomeno. Doncic Mvp“. In realtà, almeno per quest’anno, Doncic non potrà vincere il titolo di Mvp, dal momento che non è stato inserito tra i tre che si contenderanno il premio di miglior giocatore della regular season Nba, ossia LeBron James, Giannis Antetokounmpo e James Harden. Questo e’ un vero ... Leggi su sportface

