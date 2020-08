Morto Mario Richiero, sindaco di Bruzolo (Di lunedì 24 agosto 2020) Si è spento nella notte dopo mesi di lotta contro la malattia che lo aveva colpito Mario Richiero, sindaco di Bruzolo, paese della Valsusa. Avrebbe compiuto 75 anni a settembre. Gli ultimi 15 li ha interamente dedicati alla vita politica per Bruzolo, venendo eletto sindaco nel 2004 e rimanendo in carica per due mandati fino al 2014, poi dal 2014 al 2019 fu vicesindaco per tornare a vestire i panni del primo cittadino l’anno scorso. Prima di dedicarsi alla politica è stato per 52 anni dipendente comunale. Anche dopo la scoperta della malattia ha proseguito la sua attività fino a che ha potuto. Sono molti i colleghi sindaci e personaggi del mondo della politica valsusina che lo ricordano in queste ore. L'articolo proviene da ... Leggi su nuovasocieta

torinoggi : Lutto per Bruzolo, è morto il sindaco Mario Richiero - nuovasocieta : Morto Mario Richiero, sindaco di Bruzolo - Notiziedi_it : Milano, morto a 67 anni Mario Marano: sparò al giornalista Walter Tobagi, poi si pentì - Mario_nhmjs : @Raffael31870221 Questo ex morto di fame che a 30 anni scroccava nei bar caffè e arricchitosi non si sa come, è una… - fseviareggio : RT @iltirreno: Una vittima in Lucchesia della seconda ondata di contagi. In tre settimane il viurus lo ha portato via dopo un calvario in d… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Mario Porcari in lutto, è morto Mario Gigli LA NAZIONE Mario Coratti non ce l’ha fatta: è morto dopo una lunga agonia

È morto dopo diciannove giorni di agonia. Era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Veroli, sotto il cavalcavia della superstrada Sora-Ferentino, vicino allo svincolo del Giglio di Veroli. Ieri ...

In Duomo la Messa per gli Arcivescovi defunti

Si ricorderanno in particolare il beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster e i cardinali Giovanni Colombo, Carlo Maria Martini (morto proprio il 31 agosto 2012) e Dionigi Tettamanzi. L’Arcivescovo, ...

È morto dopo diciannove giorni di agonia. Era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Veroli, sotto il cavalcavia della superstrada Sora-Ferentino, vicino allo svincolo del Giglio di Veroli. Ieri ...Si ricorderanno in particolare il beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster e i cardinali Giovanni Colombo, Carlo Maria Martini (morto proprio il 31 agosto 2012) e Dionigi Tettamanzi. L’Arcivescovo, ...