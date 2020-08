La Supercoppa UEFA il 24 settembre a Budapest (Di lunedì 24 agosto 2020) Come riporta il sito dell’UEFA, La Supercoppa UEFA 2020 si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria) il 24 settembre alle 21:00. La sfida annuale tra i vincitori della UEFA Champions League e della UEFA Europa League si doveva originariamente giocare all’Estádio do Dragão di Porto (Portogallo) il 12 agosto. Il 17 giugno, tuttavia, il Comitato Esecutivo UEFA ha annunciato il trasferimento della partita a Budapest e il rinvio delle finali per club della stagione per via dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19. La fase conclusiva della UEFA Champions League si disputerà in Portogallo. Le prossime edizioni della ... Leggi su alfredopedulla

pisto_gol : 1 Mondiale per Club 1 Uefa SuperCup 3 Bundesliga 2 Coppa di Germania 2 PremierLeague 1 FACup 3 Coppa di Lega In… - peyipeyo : RT @TeamMilanAC: ?? Happy Birthday @DemetrioAlbe ???? ?? 406 ?? 28 ?? 46 ?????????? Serie A ?????? Supercoppa Italiana ?????? European Cup/UEFA Champions… - mauretto17 : @Cinzia551 Quello è un riconoscimento della UEFA ma vincere Champions Supercoppa europea e mondiale x club è il vero triplette UEFA - spaziocalcio : #FCBayern contro #SevillaFC per la Supercoppa #UEFA: i dettagli sulla partita che assegna il primo trofeo 2020-2021 - ivanhorus : RT @TeamMilanAC: ?? Happy Birthday @DemetrioAlbe ???? ?? 406 ?? 28 ?? 46 ?????????? Serie A ?????? Supercoppa Italiana ?????? European Cup/UEFA Champions… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa UEFA Supercoppa UEFA 2020: guida completa | Supercoppa UEFA UEFA.com Quanto vale vincere la Champions: cifre e ricavi

Quanto vale vincere Champions – È tempo di finale per la UEFA Champions League. A scendere in campo i francesi del Paris Saint Germain contro i tedeschi del Bayern Monaco: si gioca allo Stadio da Luz ...

Pepe Reina alla Lazio: quando miglior portiere non poteva esser preso

ROMA – Una vita con i guanti in mano, una vita tra i miglior club d’Europa, una vita a servizio degli altri. Pepe Reina, nel suo lungo iter calcistico – e di vita – approda alla città eterna. Domani – ...

Quanto vale vincere Champions – È tempo di finale per la UEFA Champions League. A scendere in campo i francesi del Paris Saint Germain contro i tedeschi del Bayern Monaco: si gioca allo Stadio da Luz ...ROMA – Una vita con i guanti in mano, una vita tra i miglior club d’Europa, una vita a servizio degli altri. Pepe Reina, nel suo lungo iter calcistico – e di vita – approda alla città eterna. Domani – ...