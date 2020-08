La Juve elogia il Bayern per la vittoria della Champions, i tifosi: “Complimenti per aver ceduto Coman” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bayern Monaco conquista la sua sesta Champions League grazie alla vittoria per 1-0 sul Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappé. Decisiva una rete nel secondo tempo di Kingsley Coman, ex attaccante della Juventus. Al termine della sfida proprio il club bianconero, tramite il proprio profilo Twitter, si è complimentato con i tedeschi: “Congratulazioni al … L'articolo La Juve elogia il Bayern per la vittoria della Champions, i tifosi: “Complimenti per aver ceduto Coman” Leggi su dailynews24

L'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ospite di Sky ha elogiato il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski, che tra pochi minuti giocherà la finale di Champions League:"Sta facendo c ...

"Congratulazioni al Siviglia per aver vinto l'Europa League", è il messaggio comparso sull'account Twitter ufficiale della Juventus dopo che la formazione andalusa allenata dall'ex Commissario Tecnico ...

