Juventus in raduno. Al via l’era Pirlo (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ la prima uscita ufficiale per Andrea Pirlo allenatore della Juventus. Oggi i bianconeri si ritrovano alla Continassa per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione e proprio il Ct è stato il primo a varcare i cancelli, insieme al suo staff, il vice Igor Tudor e il collaboratore Roberto Baronio. Arrivati anche tutti i giocatori per le visite mediche di rito al Jmedical. L'articolo Juventus in raduno. Al via l’era Pirlo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

DiMarzio : #Juventus, tra #Continassa e #JMedical: le prime foto del raduno, con #Pirlo subito presente - Gazzetta_it : #Juve, via al raduno. Oggi alla #Continassa inizia l'era di #Pirlo, il predestinato - DiMarzio : #Juventus, l’accoglienza per #Pirlo e #Tudor (e i giocatori) al J-Medical: foto e video - Gianluc36934593 : RT @DiMarzio: #Juventus, tra #Continassa e #JMedical: le prime foto del raduno, con #Pirlo subito presente - nuovasocieta : #Juventus in raduno. Al via l'era Pirlo -