Inter, con Conte frattura risanabile: Zhang prova a convincere l’allenatore salentino (Di lunedì 24 agosto 2020) Non così insanabile la rottura tra Conte e l’Inter, con il presidente Zhang pronto a ricucire lo strappo Potrebbe essere più sanabile del previsto la rottura tra Conte e l’Inter con il presidente Zhang pronto a convincere l’allenatore salentino a sposare nuovamente il progetto nerazzurro. Ecco il punto della situazione in attesa del vertice fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Il vero nodo della questione è come si porrà Zhang di fronte al colloquio con l’allenatore, al quale seguirà un confronto tra lo stesso Conte e gli altri dirigenti. Posto che l’esonero non è una via percorribile. Va ricordato che il bilancio in corso ... Leggi su intermagazine

