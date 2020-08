Il trionfo del Bayern nel Qlassico, culla del calcio del futuro (Di lunedì 24 agosto 2020) Il 2 novembre 2019 il Bayern Monaco perdeva 5-1 contro l’Eintracht di Francoforte nella decima giornata della Bundesliga. I bavaresi erano quarti in classifica e avevano subìto sedici reti in dieci partite. Era impensabile che quella squadra potesse finire la stagione vincendo tutto quello che c’era da vincere.Eppure, dopo quella sconfitta venne esonerato Niko Kovac e la guida tecnica venne affidata a Hans-Dieter (detto Hansi) Flick. Due 4-0 consecutivi contro Borussia Dortmund e Fortuna Düsseldorf e la stagione dei bavaresi prendeva un’altra direzione.Da allora la squadra di Hansi Flick, in 35 partite complessive tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, è arrivata a raggiungere il secondo triplete della sua storia, il primo fu nel 2013 con Jupp Heynckes.La vittoria di ieri in Champions League contro il Paris Saint ... Leggi su huffingtonpost

