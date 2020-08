Gp Apuane verso gli assoluti di Treviso (Di lunedì 24 agosto 2020) Grande appuntamento quello dei Campionati Italiani assoluti su pista in quel di Vittorio Veneto, Treviso,. Tre degli atleti più forti del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde cioè Alessio Terrasi, ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Apuane verso Migranti in fuga dalla quarantena, Bernardi all'attacco La Voce Apuana Lunedì poche nubi ma deboli piogge verso sera sulla costa apuana. Allerta gialla in Lunigiana previsioni

Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare ...

"Una gestione pubblica alle cave" La ricetta di Orlandi e Mulazzani

"Serve una gestione pubblica del marmo. Siamo pronti ad azzerare il Piano regionale cave e a lavorare per creare il parco nazionale delle Alpi Apuane". Sono questi gli obiettivi di Paolo Orlandi e Sim ...

