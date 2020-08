Gabriel Garko furioso sui scoial: qualcuno si spaccia per lui minacciando la gente (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ furioso Gabriel Garko per quello che sta succedendo e vuole condividere la sua rabbia con chi lo segue, con la speranza che il maggior numero di persone possibili capiscano che c’è una persona che sui social si sta spacciando per lui. L’attore spiega che c’è qualcuno, che presto sarà denunciato e scovato dalla polizia postale, che contatta le persone spacciandosi per lui. Ma non solo, questa persona sarebbe arrivata anche a minacciare la gente che ha contattato. “Mio malgrado, ho dovuto ribadire il tutto… purtroppo c’è tanta gente che non apprezzando la propria vita si diverte ... Leggi su ultimenotizieflash

