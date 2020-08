Firenze, si suicida un ristoratore a causa della crisi dovuta al Covid-19 (Di lunedì 24 agosto 2020) Triste epilogo per un 44enne di Firenze, che ha deciso di togliersi la vita lo scorso sabato proprio nel suo locale, dopo che poco prima dell’inizio della pandemia nel nostro paese aveva deciso di allargare la propria impresa di ristorazione acquistando nuovi locali nella zona di piazza Santa Croce, nel capoluogo toscano. La preoccupazione Il corpo dell’uomo è stato ritrovato ore dopo dai propri dipendenti, e nonostante non abbia lasciato biglietti o altri messaggi, i colleghi e amici erano ben consapevoli delle difficoltà che il coronavirus ha creato all’uomo così come tutta la categoria di ristoratori, particolarmente colpita da lockdown e tutte le restrizioni dovute alle norme di sicurezza che abbiamo imparato a conoscere. Il non riuscire a mettere a posto i conti avrebbe portato l’imprenditore in una ... Leggi su giornal

