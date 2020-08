Evenepoel è tornato a casa (Di lunedì 24 agosto 2020) La notizia più bella, ad appena nove giorni dal terribile "volo" al Lombardia. Remco Evenepoel è già tornato a casa. È stato lo stesso 20enne belga ad annunciarlo sui social network e la notizia è ... Leggi su gazzetta

andreszamudiofc : RT @Gazzetta_it: .@EvenepoelRemco, che bella notizia: è tornato a casa - Gazzetta_it : .@EvenepoelRemco, che bella notizia: è tornato a casa - infoitsport : EVENEPOEL E' TORNATO IN BELGIO E L'UCI INDAGA SULL'INCIDENTE A SCHACHMANN - zazoomblog : Remco Evenepoel è tornato in Belgio: “Tornerò più forte nella prossima stagione” - #Remco #Evenepoel #tornato… - sportface2016 : VIDEO - #Ciclismo Remco #Evenepoel è rientrato in Belgio dopo la terribile caduta a #IlLombardia: le parole del cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Evenepoel tornato Evenepoel, che bella notizia: è tornato a casa La Gazzetta dello Sport Ciclismo, Evenepoel è stato dimesso

Remco Evenepoel, tornato in Belgio una settimana fa dopo lo spaventoso incidente al Giro di Lombardia, è stato dimesso dall’ospedale dov’era in cura in patria e potrà tornare finalmente a casa. Il cor ...

Remco Evenepoel dal Belgio: «Grazie a tutti, tornerò più forte di prima»

Remco Evenepoel, il corridore ventenne belga protagonista sabato di un drammatico incidente al Giro di Lombardia nella discesa da Sormano verso il lago, ha postato ieri un videomessaggio su Facebook.

Remco Evenepoel, tornato in Belgio una settimana fa dopo lo spaventoso incidente al Giro di Lombardia, è stato dimesso dall’ospedale dov’era in cura in patria e potrà tornare finalmente a casa. Il cor ...Remco Evenepoel, il corridore ventenne belga protagonista sabato di un drammatico incidente al Giro di Lombardia nella discesa da Sormano verso il lago, ha postato ieri un videomessaggio su Facebook.