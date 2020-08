Conviene aggiornare il vecchio monitor? (Di lunedì 24 agosto 2020) All'acquisto di un nuovo computer fisso possiamo tenere bassa la spesa finale riciclando alcune componenti del vecchio PC, tra cui spicca sicuramente il monitor. Ma il vecchio monitor è adatto a tutte le esigenze attuali o è il caso di includerlo nella spesa per l'upgrade della nostra macchina?In questa guida cercheremo di mostrarvi nel dettaglio se davvero Conviene aggiornare un vecchio monitor, anche in base agli anni che si porta sulle spalle e ad alcuni parametri da tenere in considerazione, specie se il PC verrà utilizzato per i giochi o per avviare alcuni programmi di grafica avanzata (come per esempio Photoshop o un qualsiasi programma per la progettazione 3D, come per esempio AutoCAD).Resteremo sorpresi nel notare che, ... Leggi su navigaweb

Il bando totale di WeChat non s’ha da fare. Anche perché all’America non conviene. Non solo perché danneggerebbe le vendite di iPhone in Cina, visto che il 95% della popolazione del paese sarebbe disp ...

È arrivato il momento, il momento di fare la nostra consueta rassegna di offerte per quanto riguarda eBay. Durante la settimana emergono infatti nuovi affari con prezzi davvero convenienti, ragione pe ...

