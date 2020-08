Black out in centro a Moncalieri, troppi condizionatori accessi (Di lunedì 24 agosto 2020) Sarebbero stati i troppi condizionatori accesi per difendersi dal caldo all’origine del Blackout che ha colpito Moncalieri nel suo centro storico nella serata di ieri. In particolare nella zona di via Santa Croce la corrente elettrica è mancata per ore per via del sovraccarico e molti residenti hanno chiamato per segnalare di essere al buio. La situazione ora è tornata alla normalità. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

torinoggi : Black out a Moncalieri, via Santa Croce senza luce per quasi un'ora - nuovasocieta : Black out in centro a #Moncalieri, troppi condizionatori accessi - psicoabile : @StampaTorino @LaStampa Ma siete fuori di testa? Volete farci credere che il consumo dei condizionatori ha causato… - MicheleVesch : RT @guidoolimpio: Siria. Segnalato grande black out dopo attentato a gasdotto. AGI - jcpborg : RT @guidoolimpio: Siria. Segnalato grande black out dopo attentato a gasdotto. AGI -