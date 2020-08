Anticipazioni Un posto al sole dal 24 al 28 agosto 2020: Clara in difficoltà (Di lunedì 24 agosto 2020) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” dal 24 al 28 agosto 2020. Nella puntata di lunedì 24 agosto 2020, Clara è in pena per Alberto e per l’assenza, ormai da giorni, di sua madre Nunzia. Per questo, rischia di mettersi nei guai. Giulia e Angela cercheranno di calmarla e di darle supporto dopo le novità che hanno sconvolto la sua vita. Tra Roberto e Marina i rapporti sono migliorati e la Giordano decide di chiedere un favore all’ex compagno e collega che, tuttavia, si dimostrerà ancora risentito nei suoi confronti. Rossella rischia di non sostenere l’esame ma l’intervento di Patrizio potrebbe risolvere la situazione. Nella ... Leggi su nonsolo.tv

tuttotv_info : Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 agosto 2020 - Un posto al sole, le trame dal 24 al 28 agosto 2020 Ecco le a… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 24 AL 28 AGOSTO - zazoomblog : Un Posto Al Sole Anticipazioni 24 agosto 2020: Clara sullorlo del precipizio... - #Posto #Anticipazioni #agosto #2… - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 agosto: ore contate per il boss Tregara - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni dal 24 al 28 agosto: ore contate per il boss Tregara - #Posto #anticipazioni… -