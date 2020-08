Andrea Bocelli, finite le speranze per la cagnolina dispersa in mare: ‘Continuerà a vivere nel nostro cuore’ (Di lunedì 24 agosto 2020) “È il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare“. Pallina, il piccolo levriero italiano di Andrea Bocelli, risultava dispersa da due giorni in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci, dopo essere caduta dalla barca in cui si trovava Andrea Bocelli con la famiglia e gli amici. Da subito sono partite le ricerche, ma pare proprio non ci sia niente da fare. “Katarina (Pallina, come ormai tutti la chiamavamo) è vissuta libera, ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto ... Leggi su tvzap.kataweb

enpaonlus : Il dramma di Andrea Bocelli: “Aiutateci a ritrovare il nostro cane Pallina smarrito in Sardegna”… - repubblica : Andrea Bocelli ha perso il cane Pallina, appello social per ritrovarla in Sardegna - HuffPostItalia : 'Aiutateci a ritrovare Pallina': l'appello di Andrea Bocelli per la cagnolina dispersa in Sardegna - CasaTolleranza : @Ludovica2019 @Solocarmen1 Datelo a quel coglione di Andrea Bocelli che ha perso il suo mini levriero per mare...… - SchwoarzMola : RT @marcocobianchi: Andrea Bocelli ha perso il cane. Lo scrive il @Corriere a pagina 25, in un pezzo di apertura. (Poi dice che la stampa è… -