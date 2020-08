Alessandro Cecchi Paone difende Giulia De Lellis (Di lunedì 24 agosto 2020) Alessandro Cecchi Paone in difesa di Giulia De Lellis. Incredibile, ma vero. Nella rubrica che cura sul settimanale NuovoTv, il divulgatore scientifico, infatti, ha stroncato un detrattore della influencer, attaccata perché sarebbe in grado di far parlare di sé soltanto per le sue storie d’amore e per le sue crisi di coppia come quella che sta vivendo, per la seconda volta, con l’ex tronista di Uomini e donne Andrea Damante:Fino a che la Giulia De Lellis non si occuperà di politica, economia e cultura, la crisi di questi tre importanti settori non potrà essere imputata a lei, ma a qualcuno più in alto. 24 agosto 2020 16:58. Leggi su blogo

