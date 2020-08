Weekend di charme in Italia: 10 Bed and Breakfast con piscina (Di domenica 23 agosto 2020) Lampadari di cristallo, tovaglie della nonna e credenze d’antan. Tutto qui riporta la mente al passato, a un modo di vivere lento, fatto di ricordi ed emozioni autentiche. La mattina ci si sveglia con una colazione fatta in casa, e poi via: sui monti, al mare o nelle campagne. Abbiamo cercato in tutta Italia 10 Bed and Breakfast con piscina – per godere delle ultime giornate calde – e di charme assoluto. Potrete riposare l’anima in un ex convento benedettino del XIII secolo con vista sul mare. Riscoprire il piacere del buon vino in un’antica casa colonica immersa nelle colline del Prosecco. Rilassarsi in Piemonte, in una dimora di famiglia con piscina al sale. E ancora: dormire in una nobile tenuta di caccia sulle colline della Liguria o in una masseria circondata dalle meraviglie della Sicilia barocca. Leggi su vanityfair

