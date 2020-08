Traffico Roma del 23-08-2020 ore 08:30 (Di domenica 23 agosto 2020) Luceverde Roma un giorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto non ci sono molti cambiamenti rispetto al precedente collegamento il Traffico è sempre regolare sul grande raccordo anulare su tutte le consolari in generale sulle strade della capitale in queste ore qualche spostamento ci sarà in giornata Soprattutto verso il mare previsti anche Poi i primi rientri a partire dal tardo pomeriggio cambiamo argomento ricordiamo sulla linea B della metropolitana Fino al prossimo 23 agosto per lavori di rinnovo nella stazione di Eur Fermi viaggiano bus navetta mb4 al posto dei treni tra EUR Magliana e Laura regolare il servizio tra EUR Magliana e Rebibbia Jonio per i dettagli di queste altre notizie si può consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto per il momento Un saluto da Emanuela Castaldi A ... Leggi su romadailynews

ROMA - Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico in questa giornata da bollino rosso, che ha registrato traffico intenso e code su molti tratti autostradali e sulla viabilità statale che ...

ROMA - Fine settimana di controesodo con previsione di doppio bollino rosso, ieri, con un relativo rallentamento del traffico nella mattinata di oggi, domenica (bollino giallo), per passare al bollino ...

