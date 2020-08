‘Temptation Island 8’, Nadia e Antonio sono la prima coppia ufficiale (e il trash è già assicurato)! (Di domenica 23 agosto 2020) Prenderanno il via domani, lunedì 24 agosto, le registrazioni di Temptation Island 8, un’edizione tutta Nip che vede al timone la confermatissima Alessia Marcuzzi e che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 9 settembre, come annunciato da TvBlog. Le nuove coppie di fidanzati, per ragioni di sicurezza dovute al Covid-19, già da qualche tempo erano state isolate in attesa di partire alla volta dell’Is Morus Relais (recentemente colpito da un incendio doloso), ed in queste ore su Mediaset sono andati in onda i primi promo in cui viene svelata la loro identità. sono Nadia e Antonio Giungo la prima coppia ufficiale dell’ottava edizione di Temptation Island, e basta sbirciare il ... Leggi su isaechia

