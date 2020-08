Speranza: "Non ci sarà un nuovo lockdown" (Di domenica 23 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza assicura che non ci sarà un nuovo lockdown come quello che abbiamo vissuto a livello nazionale da marzo a giugno. Nonostante i dati dimostrano un andamento dell'epidemia in lento aumento, la situazione odierna non è paragonabile a quella della fine del febbraio scorso e l'ipotesi di un lockdown non viene neanche presa in considerazione dall'esecutivo di Giuseppe Conte.In un colloquio con La Stampa e La Repubblica, Speranza tranquillizza chi teme una nuova chiusura generalizzata:Io sono ottimista, anche se prudente e cauto. Il nostro Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato. la situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, quando avevamo una curva di contagi fuori controllo e non avevamo un ... Leggi su blogo

