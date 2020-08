Rocksteady risponde alle recenti accuse di violenza e sessismo con una lettera aperta ai fan (Di domenica 23 agosto 2020) Poche ore fa, gli sviluppatori di Rocksteady hanno mostrato, all'evento DC FanDome, il primo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League, titolo in sviluppo ormai da anni e che grazierà le console di prossima generazione nel 2022.Nonostante Rocksteady sia ora sotto gli occhi di tutti per questo titolo altamente promettente, negli ultimi giorni è stata al centro dell'attenzione per ben altri motivi: qualche settimana fa, The Guardian aveva scoperto una lettera, datata 2018 e inviata al reparto risorse umane di Rocksteady, nel quale un gruppo di donne denunciavano diversi episodi di abusi sessuali e sessismo che avvenivano fra le mura dello studio.L'originale autrice della lettera, una sviluppatrice che ha lavorato anche a Suicide Squad, prima di lasciare ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Rocksteady risponde alle recenti accuse di violenza e sessismo con una lettera aperta ai fan. -

Ultime Notizie dalla rete : Rocksteady risponde Rocksteady risponde alle recenti accuse di violenza e sessismo con una lettera aperta ai fan Eurogamer.it Rocksteady risponde alle recenti accuse di violenza e sessismo con una lettera aperta ai fan

Poche ore fa, gli sviluppatori di Rocksteady hanno mostrato, all'evento DC FanDome, il primo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League, titolo in sviluppo ormai da anni e che grazierà le ...

Rocksteady: lo studio di Suicide Squad lavora per migliorarsi dopo le accuse di abusi

Rocksteady Studios ha trascorso molti degli anni seguenti alla pubblicazione di Batman Arkham Knight nel silenzio assoluto, ma in queste settimane è tornato a far parlare di sé. Purtroppo, non solo pe ...

Poche ore fa, gli sviluppatori di Rocksteady hanno mostrato, all'evento DC FanDome, il primo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League, titolo in sviluppo ormai da anni e che grazierà le ...Rocksteady Studios ha trascorso molti degli anni seguenti alla pubblicazione di Batman Arkham Knight nel silenzio assoluto, ma in queste settimane è tornato a far parlare di sé. Purtroppo, non solo pe ...