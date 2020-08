Psg, Mbappè a Neymar durante il riscaldamento: “Proviamo a colpire la coppa?” (Di domenica 23 agosto 2020) Sorrisi, voglia di scherzare contro il silenzio e il rigore anche nel riscaldamento. Psg-Bayern Monaco è la finale della Champions League che si disputerà questa sera a Lisbona e che vede anche una netta contrapposizione di atteggiamento da parte dei giocatori sin dal riscaldamento. Infatti Neymar e Mbappè scherzano, ridono, si divertono mentre dall’altra parte Lewandoski e Muller non fiatano, al massimo si scambiano qualche sguardo ma l’aria è tesa. Come riferito dall’inviato di Sky Sport Alessandro Alciato, Mbappè preso da un momento di follia ha chiesto a Neymar: “Proviamo a colpire la coppa?” riferendosi alla Champions League che è a bordocampo in attesa di essere alzata e sollevata dalla squadra vincitrice. Divertito il ... Leggi su sportface

