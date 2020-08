Porti e aeroporti alla prova rientri: con il controesodo sarà boom di casi (Di domenica 23 agosto 2020) Enza Cusmai Weekend da bollino nero. Test e tamponi a chi torna dalle ferie. Nel Lazio 215 positivi, mai così tanti. La maggior parte legata alle vacanze Le code e i disagi sono una prerogativa di questo primo rientro dei vacanzieri dell'estate covidiana. Ora, accanto ai test da sottoporre coloro che provengono dai paesi a rischio, si aggiungono i tamponi da programmare per chi ha scelto di andare in ferie nella bella Sardegna, dipinta come una sorta di focolaio planetario. Qualche ragione c'è. Dopo feste e assembramenti, troppi giovani tornano a casa, pacifici, senza l'ombra di un sintomo, ma contagiosi. E la catena di trasmissione si allarga. Anche una bambina di un anno è risultata positiva, non si può ignorare il pericolo. E dunque migliaia di vacanzieri vanno controllati. Con relativi disagi, proteste e attese su scali e ... Leggi su ilgiornale

ROMA. L’epidemia si allarga ma gli italiani non devono temere di essere costretti di nuovo a chiudersi in casa in regime di restrizione coatta. «Non ci sarà un nuovo lockdown». Parola del ministro del ...

ROMA «Sono stato tra quelli che con maggior rigore ha seguito dall'inizio dell'emergenza la strada della massima cautela. E ho sempre detto che la battaglia contro il Covid-19 non era e non è vinta e ...

