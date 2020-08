Pescia: morto in ospedale l’anziano 82enne ritrovato dopo due giorni in un dirupo (Di domenica 23 agosto 2020) Subito ricoverato nel reparto di Medicina a Pescia, non sembrava mostrare necessità di interventi chirurgici, nonostante le ferite riportate. Ma intorno alla mezzanotte, è mancato all’improvviso Leggi su firenzepost

Pescia: morto in ospedale l'anziano 82enne ritrovato dopo due giorni in un dirupo

Era scomparso da casa sua a Montecatini Terme mercoledì pomeriggio, Kostadin Kalaydjiev. L'anziano bulgaro era poi stato rintracciato dopo quasi due giorni di incessanti ricerche, ma nella notte tra ...

Anziano scomparso e ritrovato tra i rovi dopo due giorni, Kostadin non ce l'ha fatta

Pescia (Pistoia), 23 agosto 2020 - Non ce l’ha fatta Kostadin Kalaydjieva, 83 anni, il bulgaro sofferente di Alzheimer scomparso dalla sua abitazione di via Donizetti mercoledì scorso e ritrovato vene ...

Era scomparso da casa sua a Montecatini Terme mercoledì pomeriggio, Kostadin Kalaydjiev. L'anziano bulgaro era poi stato rintracciato dopo quasi due giorni di incessanti ricerche, ma nella notte tra ...Pescia (Pistoia), 23 agosto 2020 - Non ce l’ha fatta Kostadin Kalaydjieva, 83 anni, il bulgaro sofferente di Alzheimer scomparso dalla sua abitazione di via Donizetti mercoledì scorso e ritrovato vene ...