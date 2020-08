Parla una ragazza risultata positiva: “Noi incoscienti, ma le discoteche dovevano restare chiuse” (Di domenica 23 agosto 2020) La 26enne è una delle 14 persone tornate dalla Sardegna dopo aver contratto il Covid. Nel mirino c’è il provvedimento che ha portato alla riapertura delle discoteche, poi revocata. È uno dei casi che sta facendo discutere di più, in merito alla risalita dei casi di contagio. 14 ragazzi, tutti residenti a Milano, hanno contratto … L'articolo Parla una ragazza risultata positiva: “Noi incoscienti, ma le discoteche dovevano restare chiuse” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nella città di Cagliari i casi attuali di positività al nuovo coronavirus sono passati da 9 a 28 in una settimana. Lo fa sapere il sindaco Paolo Truzzu, che specifica come per la maggior parte si trat ...Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione su alcuni suoi giocatori. Le dichiarazioni Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della si ...