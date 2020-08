MotoGP, Brivio: “Non capisco la direzione gara, Pol ancora non penalizzato” (Di domenica 23 agosto 2020) “Non riesco a capire cosa stia facendo la direzione gara: se un pilota esce di pista deve venir penalizzato. Di solito situazioni di questo tipo vengono decise immediatamente. Questo ritardo mi preoccupa, mi fa pensare. Vorrei capire con quali motivazioni si applica la regola e con quali no. Di sicuro una scusa la troveranno ma la regola è chiara. Altrimenti andiamo avanti ad interpretazioni: non finiremo mai a discutere in questo modo. Reclamo? Ho solo segnalato il fatto alla direzione di gara“. Lo ha detto il Team Manager della Suzuki Davide Brivio dopo il Gran Premio di Stiria sulla mancata penalizzazione di Pol Espargaro per essere uscito di pista all’ultimo giro nella lotta con Jack Miller. Leggi su sportface

