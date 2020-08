Ministro Speranza: “No a misura estrema del lockdown totale” (Di domenica 23 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza si è dichiarato ottimista e ha rassicurato gli italiani: “Non torneranno a essere chiusi in casa, non adotteremo la misura estrema del lockdown totale”. A parlare è il Ministro della Salute Roberto Speranza, intercettato al rientro da una vacanza in Basilicata: «Sono stato tra quelli che con maggior rigore … L'articolo Ministro Speranza: “No a misura estrema del lockdown totale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

