Milan-Florentia, Miriam Longo segna e… si infortuna: fatale il ‘5’ con la compagna Rask [VIDEO] (Di domenica 23 agosto 2020) Davvero clamoroso quanto successo oggi durante Milan-Florentia, match della prima giornata del campionato femminile di Serie A. Protagonista l’autrice del gol che ha permesso alle rossonere di vincere la gara, ossia Miriam Longo, infortunatasi subito dopo la rete segnata per un ‘5’ troppo forte battuto alla compagna Caroline Rask, in quel momento in panchina. Un colpo duro, che obbliga immediatamente la Longo ad accasciarsi al suolo dolorante, chiedendo poco dopo il cambio. Al suo posto proprio la danese ‘colpevole’ dell’infortunio della compagna, che mai si sarebbe aspettata di entrare in campo in queste circostanze. segna esulta con un cinque e le esce la ... Leggi su sportfair

