Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi si difende: «Non c'erano cartelli, ero in buona fede» (Di domenica 23 agosto 2020) Michelle Hunziker si difende. Dopo gli attacchi per la foto pubblica insieme a sua figlia Aurora, la conduttrice di Striscia la Notizia ha scritto un comunicato pubblicato direttamente sulla sua... Leggi su leggo

Michelle Hunziker si difende. Dopo gli attacchi per la foto pubblica insieme a sua figlia Aurora, la conduttrice di Striscia la Notizia ha scritto un comunicato pubblicato direttamente sulla sua pagin ...

Michelle Hunziker si fotografa alla Scala dei Turchi: la Capitaneria avvia verifiche. Lei: “Ero fuori dalla zona vietata”.

Dallo scorso febbraio, il luogo è sotto sequestro su disposizione della Procura di Agrigento, per motivi di sicurezza a causa dei distacchi già registratisi e per il rischio crolli. “Eravamo fuori dal ...

